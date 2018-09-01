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Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yassine Benzia ile anlaştı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 00:49
Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.

Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!"

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 00:49
  1. Fenerbahçe
  2. Yassine Benzia
  3. Lille
  4. Fransa Ligue 1

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