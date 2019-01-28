0553 313 94 23

Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK verileri açıklandı

ABD`nin İran`a yönelik yaptırımlarının açıklandığı 2018 mayıs ayından sonra Türkiye'nin, İran'dan ithal ettiği ham petrol miktarının giderek azaldığı ve Kasım ayında tamamen sıfırlandığı bildirildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:19
Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK verileri açıklandı

Türkiye`nin İran`dan ham petrol ithalatı ABD`nin İran`a yönelik yaptırımlarının açıklandığı 2018 mayıs ayından bu yana giderek azaldı ve Kasım ayında tamamen sıfırlandı.

AA muhabirinin EPDK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl  kasımda İran'dan petrol alımını durduran Türkiye, ham petrol ihtiyacını sırasıyla Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve  Azerbaycan'dan karşıladı.

ABD'nin geçen yıl mayıs ayında İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldığını  ve kasımdan itibaren İran'ın petrol ticaretini hedefleyen yaptırımlar  uygulayacağını açıklamasıyla, Türkiye'nin İran'dan petrol alımında önemli düşüş  yaşandı.

Aylık ortalama 1 milyon tonun üzerinde seyreden ithalat geçen yılın  haziranda 285 bin tona indi. Temmuzda bu miktar yeniden 800 bin tonlara yükselse  de kademeli olarak azaldı ve kasımda sıfırlandı.

Türkiye'nin İran'dan petrol alımı geçen yıl haziran-kasım döneminde  bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,59 azalarak 2 milyon 997 bin tona  indi. 2017'nin Haziran-Kasım döneminde İran'dan 6 milyon 66 bin ton ham petrol  ithal edilmişti.

İthalatta ana rota Irak oldu

Söz konusu dönemde Türkiye İran'dan azalttığı ithalatını çoğunlukla  Irak petrolü ile ikame etti. Irak'tan petrol alımı geçen yıl haziran-kasım  aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,85 yükselerek 4 milyon 671  bin tona yükseldi. Bu miktar 2017 Haziran-Kasım döneminde 2 milyon 783 bin ton  olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde petrol ithalatının geriye kalan kısmı çoğunlukla Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'dan karşılandı.

Geçen yılın aralık ayına ilişkin Türkiye'nin petrol ithalatı  gerçekleşmeleri henüz açıklanmadı ancak uluslararası gemi takip sistemlerine  göre, geçen yıl aralıkta İran'dan Türkiye'ye iki petrol tankerinin geldiği  kayıtlara geçti.

Gelecek dönemde Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatını tamamen  sıfırlamayacağı ve aylık ortalama 250 bin ton gibi düşük miktarlı da olsa  ithalata devam edeceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:19
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Ham petrol
  4. petrol ithalatı
  5. ABD ambargosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti
    1. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan..
    2. Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları..
    3. Bakan Akar açıkladı: Sayı 650'ye..
    4. Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta yapılacak
    5. Saadet'in Denizli adayı Süleyman..
    6. Ogier, sezona Monte Carlo zaferiyle..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. HDP'den flaş açıklama! O illerde aday..
    9. 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl..
    10. Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK..
    11. Gökçek'ten Selvi'ye çok sert sözler:..
    12. İş Bankası ve n11.com, online..
    13. HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel..
    14. Yiyen vazgeçemiyor! Yemek için fırında..
    15. Mardin'de 21 kilogram plastik..
    16. Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları..
    17. Afrika Uluslar Kupası'na ramazan..
    18. Küçük Emine'nin intiharının altından..
    19. Devletin aracıyla ormanda alkol alan..
    20. Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Reyes,..
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."