Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı! Kendisine Türk denmesinden artık utandığını savunan PKK sevici Zuhal Demir'in Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi. Terör destekçisi Zuhal'in Türkiye'ye girişinin de yasaklanması bekleniyor.

Belçika, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı ülkelerin ilk sırasında. Ülkedeki teröristlere güven veren isim ise, aslen Tuncelili olan Zuhal Demir. Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Demir, ülkede düzenlenen birçok terör propagandasına katılarak desteğini açık bir şekilde ortaya koydu. Türk denmesinden utanıyormuş Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıktı. "Türk kimliği istemiyorum" Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.

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