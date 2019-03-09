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Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!

Kendisine Türk denmesinden artık utandığını savunan PKK sevici Zuhal Demir'in Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi. Terör destekçisi Zuhal'in Türkiye'ye girişinin de yasaklanması bekleniyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:41
Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!

Belçika, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da rahat bir şekilde propaganda yaptığı ülkelerin ilk sırasında.

Ülkedeki teröristlere güven veren isim ise, aslen Tuncelili olan Zuhal Demir.

Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Demir, ülkede düzenlenen birçok terör propagandasına katılarak desteğini açık bir şekilde ortaya koydu.

Türk denmesinden utanıyormuş

Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıktı.

"Türk kimliği istemiyorum"

Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:41
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YORUM YAZ

  • AHMEDAHMED39 dk önce
    Bu habere sevinemedim. Bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması hiç önemli değil. Türkiyeye bir çok yerli ve yabancı PKK seviçigirip çıkıyordu yıllarca. 18 yılda 500 kişi vatandaşlıktan çıkarılacaktı ki çok sevinirdik buna.
  • Eyup Eyup 42 dk önce
    Bir siyonist yahudi süzme ermeninin Türklükten çıkması çok komik.Sen hiç Türk olmadinki Türklukten çıkasin.
  • EfelerdiyariEfelerdiyari49 dk önce
    Bunun gibilerinin hepsi cikarilip sürgün edilsin..
  • muzaffer emmimuzaffer emmi51 dk önce
    ¨sen önce aynaya bakta, tipinden utan tipsiz.
  • AHMET GÜRAHMET GÜR58 dk önce
    Çok lazımdı.Darası vatan hainlerinin başına
  • avbavb1 sa önce
    sen önce iyi bir müslüman ol.ırkın pek önemli değil
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Senin gibi kanıbozukermeniye Türkvatandaşlığıyakışmıyoray yıldızlıkimlik gerçekTürkmilletine yakışır. Vatansızbayraksızdevletsizsığıntıköpekler kurban olunkimligimizede bizede
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Hepsi için bu ceza uygulanmalı....ve sınırdışı edilmeli ..... nereye giderse gitsin...oki bu vatanı ve bayrağı beyenmiyorsA
  • UgurUgur1 sa önce
    Çok bile geç kalındı yinede hayırlı sevindirici haber. Darısı tüm Vatanhainlere. Öncelikle yinede meclisden başlanılsın !!!

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