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Gündem Ve sinemacılar sahnede... Gezici vandallar kentlerini savunmuş!
Gündem

Ve sinemacılar sahnede... Gezici vandallar kentlerini savunmuş!

Osman Kavala'nın, Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasından sonra sahneye çıkan sinemacılar, ortak bir açıklamaya imza atarak, iktidarı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 00:51:00 -
Ve sinemacılar sahnede... Gezici vandallar kentlerini savunmuş!

 Yeniakit.com.tr 

Gezi davası kararını bu kez de sinemacılar hedef aldı.

Aralarında Nur Sürer, Müjde Ar, Ercan Kesal, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Rutkay Aziz, ve Fatih Akın'ın da olduğu bir grup sözde sanatçı, yargı kararına baş kaldırırken, iktidarı hedef aldı.

Kentlerine sahip çıkmışlar!

Sokakları yakılıp, yıkıldığı Gezi olaylarını savunan sözde sanatçıların ortak açıklaması şöyle:

Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız.

Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!

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