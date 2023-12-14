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Siyaset Ve provokatör Ümit sahnede! Starbucks'a gidip hakaretler savurdu
Siyaset

Ve provokatör Ümit sahnede! Starbucks'a gidip hakaretler savurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-14 23:35:00 - 2023-12-14 23:49:38

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyonistlerin mallarını boykot eden duyarlı vatandaşlara hakaret etti.

Samsun Atakum'daki Starbucks'a giden Özdağ, "Buradakiler İsrail’i desteklemiyor. Asıl İsrail’i destekleyenler buraya gelip kahve döken salaklardır." dedi.

Özdağ ardından bir gencin de "Biz salağa salak deriz hocam" diye hakaret etmesine izin verdi.

Özdağ'ın ne gerekçeyle "Asıl İsrail’i destekleyenler buraya gelip kahve dökenlerdir" dediği ise bilinmiyor.

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