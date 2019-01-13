Ve Onur Kıvrak futbolu bıraktı! Resmen açıkladılar

Trabzonspor'un efsane isimleri arasına giren ve bu sezon hem yönetim hem de teknik kadroyla bir türlü yıldızı barışmayan Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmişti.

Kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen tecrübeli eldiven, Beyaz TV'de yayınlanan futbol programında menajeri aracılığıyla futbolu bıraktığını duyurdu.

"Futbolu bıraktım"

Yıldız eldiven yaptığı açıklamada, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüpten 3 milyon Euro alacağı bulunan Onur’a, söz konusu ücretin 500 bin Euro’su peşin ödenirken, kalan alacakları ise yıl sonuna kadar taksitlendirildi.

Burak Yılmaz'dan Onur Kıvrak paylaşımı

Trabzonspor'da, tecrübeli file bekçisiyle birlikte kadro dışı kalan, geçen günlerde ise Beşiktaş'a transfer olanBurak Yılmaz, Onur Kıvrak'la ilgili konuştu.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Burak, Onur için "Kaptanım, yol arkadaşım..." ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Bağlılık, vefa, fedakarlık, sevda ve adanmışlık ile gelen başarılarının üzerine böyle bir vedayı kabullenmek zor. Bu vedanın beni ne kadar üzdüğünü anlatamam ancak senin neler hissettiğini anlayabildiğim için kararına sadece ve sadece saygı duyabiliyorum. Kaptanım Onur, benim için yaptıkların, sevgin, saygın, yardımseverliğin ve birlikte yaşadığımız her şey için sana çok ama çok teşekkür ederim."