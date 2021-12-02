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Gündem "Ve oldukça farklı!" diyen Abdullah Ağar: Yatakta operasyon
Gündem

"Ve oldukça farklı!" diyen Abdullah Ağar: Yatakta operasyon

Terör örgütü PKK'ya güçlü bir darbe daha vuruldu ve düzenlenen operasyonla terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:52:00 - 2021-12-02 16:06:22
"Ve oldukça farklı!" diyen Abdullah Ağar: Yatakta operasyon

  yeniakit.com.tr  

Terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Duran Kalkan'ın korumalığını yaptı

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

Örgütün bölge sorumluları arasında

Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi.

Örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldı

2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.

"Ve oldukça farklı!"

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ve oldukça farklı!" diyen Ağar, şunları kaydetti:

MİT’ten son derece iddialı sınırı aşan operasyon daha. Ve oldukça farklı!

Dünyada böyle operasyonların altına imza atan kaç tane istihbarat servisi var?

PKK’nın yatağına sızmış, yatakta operasyon yapmış, 2 önemli teröristi almış getirmiş canlı canlı Türk bayrağının altına koymuş.

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