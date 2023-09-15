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Gündem Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'
Gündem

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeniakit Publisher
2023-09-15 18:52:00 -
Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıklamasından sonra, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sahneye çıkarak eski işine geri döndü. Halka korku pompalamayı kaldığı yerden sürdüren Ceyhan, "aşı olun" çağrısı yaptı.

BioNTech'in yeni aşısını piyasa sürmesine sayılı günler kala koronavirüs haberleri de hızla yayıldı.

Bakan Koca, Türkiye'de 9 vatandaşta Eris varyantı tespit edildiğini ancak endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.

Aşı manipülatörleri devrede!

Pandemi süresince Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerini tersini konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yine sahneye çıktı.

Prof. Ceyhan, devlet yetkililerinin endişelenecek bir durum olmadığını açıklamasına karşın, şunları söyledi:

Bizim korktuğumuz daha ağır seyreden bir varyantın gelişmesi. Bu da tamamen tesadüf ile olan bir şey. Her an olabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu, aşı yaparak, hasta olan insanları izole ederek virüsün etrafa bulaşmasını kesmek durumundayız. Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir.
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