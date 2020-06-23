Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü
Libya ordusunun Sirte operasyonuna başladığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sirte'deki Hafter hedefleri hava ve deniz kuvvetleri tarafından vuruluyor.
yeniakit.com.tr
Libya'daki yerel kaynaklardan edilen iddialar göre, Libya ordusu Sirte için harekete geçti.
Kaynakların aktardığı bilgiye göre; Sirte'deki darbeci Hafter güçlerine ait hedefler, hava ve deniz unsurları tarafından vurulmaya başlandı. (Kaynak: yeniakit.com.tr)
Öte yandan kara birliklerin ise hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü.
Sirte'den ilk görüntü
Yerel kaynaklar, Sirte'den ilk görüntüleri paylaştı.
İşte o görüntü: