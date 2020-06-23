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Dünya

Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü

Libya ordusunun Sirte operasyonuna başladığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sirte'deki Hafter hedefleri hava ve deniz kuvvetleri tarafından vuruluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:08:00 - 2020-06-23 19:11:25
Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü

 yeniakit.com.tr 

Libya'daki yerel kaynaklardan edilen iddialar göre, Libya ordusu Sirte için harekete geçti. 

Kaynakların aktardığı bilgiye göre; Sirte'deki darbeci Hafter güçlerine ait hedefler, hava ve deniz unsurları tarafından vurulmaya başlandı. (Kaynak: yeniakit.com.tr)

Öte yandan kara birliklerin ise hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü.

Sirte'den ilk görüntü

Yerel kaynaklar, Sirte'den ilk görüntüleri paylaştı.

İşte o görüntü:

 

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Yorumlar

atakan699

haydi aslanlarim vurun hain haftere , allah yardimciniz olsun
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Millet

Ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Haydiyin aslanlar haydiyin yiğitler vurun ........lerine, vurun kâfirin uşaklarına .Rabbim yardımcınız olsun. Sen de gidermisin diyenlere cevap, biz oralardan geldik elhamdülillah. Devlet vazife verirse hazırız Elhamdülillah
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