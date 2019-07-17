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Ve Kavala suçunu kabul etti!

Gezi finansörü Osman Kavala, George Soros’un Türkiye’deki ayağı olan Açık Toplum Vakfı’nda yönetim kurulu üyesiyken, Soros’la yaptığı görüşmeleri itiraf etti, “Soros’a saygı duyarım, görüşlerimiz örtüşmektedir.” dedi. Vakfın eski başkanı Can Paker de, kurumun Türkiye karşıtlığına dair birinci ağızdan çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
Ve Kavala suçunu kabul etti!

 yeniakit.com.tr  Gezi finansörü Osman Kavala, dünyanın her yerinde çıkan olaylarla parmağı bulunan Yahudi spekülatör George Soros ile ilişkisini bir kez daha kabul etti. Açık Toplum Vakfı’nın yönetim kurulu başkanıylen, Soros ile birkaç defa görüşme yaptığını söyleyen Kavala, “Soros’a saygı duyarım. Hukuk kurumlarının düzgün çalışması, sivil hakların korunması ve genişletilmesi, sivil toplum örgütlerinin ve hak savunucularının desteklenmesi, göçmen politikaları gibi konularda kendisiyle görüşlerimiz örtüşmektedir.” dedi.

Kavala, T24’ten Şirin Payzın’a konuştu.

Şirin Payzın’ın “Soros’la ilişkiniz nedir? Kamuoyuna daha net anlatır mısınız?” yönündeki sorusuna Kavala şu cevabı verdi:

Açık Toplum Vakfı’nda yönetim kurulu üyesiydim. George Soros ülkemizi ziyaret ettiğinde diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kendisiyle görüşmelerim oldu. Ancak, Türkiye’deki vakfın yönetim kurulu üyeliği dışında kendisiyle özel bir ilişkim olmadı. Vakfın yönetim kurulunda da hiçbir zaman diğer üyelerden farklı bir statüm, sorumluluğum olmadı. Soros’a saygı duyarım. Hukuk kurumlarının düzgün çalışması, sivil hakların korunması ve genişletilmesi, sivil toplum örgütlerinin ve hak savunucularının desteklenmesi, göçmen politikaları gibi konularda kendisiyle görüşlerimiz örtüşmektedir. Bilindiği gibi şu an Macaristan hükümetiyle arasının iyi olmamasının nedeni Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerinin daha fazla sığınmacı kabul etmesini, göçmenler için daha fazla kaynak ayrılmasını savunması. Haliyle Trump’la da, Netenyahu’yla da sempati ilişkileri içerisinde değil. Ancak, tabii sosyal ve iktisadi alanlarda eşitlikçi politikalarla ilgili görüşlerim farklıdır. Bazı ülkelerdeki Açık toplum vakıflarının faaliyetleriyle ilgili eleştirilerim de oldu. Ülkelerde kurulan vakıflar bağımsızdır, hangi faaliyetleri yürüteceklerine, hangi projeleri destekleyeceklerine kendi yönetim kurulları karar verir. Türkiye’deki vakfın ayrıca bir proje değerlendirme kurulu vardır, yönetim kurulu bu kurulun değerlendirmelerine göre karar almaktaydı. Söylemeye gerek yok, ama yine de hatırlatayım, Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı kuruluşundan itibaren siyasi meseleler, siyasi aktörlerle arasına mesafe koymuştur, siyasi nitelikli faaliyetlere destek vermemiştir.

Eski başkan: Vakıflar Genel Müdürlüğü izin vermiyordu

2011 yılında Açık Toplum Vakfı’ndan ayrılan eski başkan Can Paker, Soros’un genel müdürü tarafından kendisine, “İktidarı destekliyorsunuz.” dendikten sonra görevi bıraktığını söylemişti. Kendisinin ayrıldığı dönemde Açık Toplum Vakfı'nın iktidara muhalefet yapma konumuna geldiğini ifade eden Paker, “Benden sonra İshak Alaton başkanlık yaptı. Herhalde onu hükümete daha uzak beni daha yakın buldılar” demişti.

Vakfın Türkiye aleyhtarı projelerine de değinen Can Paker, kendisinin döneminde böyle bir şey olmadığını, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu projelere müsaade etmediğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
  1. Osman Kavala
  2. Can Paker
  3. Açık Toplum Vakfı

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