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Ve ilk uçuş gerçekleşti.

Çanakkale Havalimanında konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:28
Ve ilk uçuş gerçekleşti.

BAYKAR Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHAÇanakkale Havalimanı’nda konuşlandırıldı. SİHA’lar ilk uçuş için de bugün Çanakkale Havalimanı’ndan havalandı. Konuyla ilgili açıklamayı ise BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, “Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!” yazdı.

Kuzey Ege Denizi’nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:28
  1. Çanakkale
  2. bayraktar
  3. SİHA
  4. çanakkale

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