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Ve Galatasaray galibiyetinin ardından Akhisar'da sevinç sokaklara taştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Akhisarspor'da galibiyetin yankıları sürmeye devam ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 01:55
Ve Galatasaray galibiyetinin ardından Akhisar'da sevinç sokaklara taştı

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan T.M. Akhisarspor'da taraftarlar yine tarihinde ilk kez final müsabakası yapma heyecanını sokaklara taşıdı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan müsabakada Seleznov’un 2 golü ile 2-0 galip gelen maçın son düdüğü ardından Akhisar taraftarı Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi başında toplanarak tezahüratlar eşliğinde final kalmanın heyecanını doyasıya kutladı.

“Şampiyon Akhisar”, “Bekle bizi Avrupa”, “Diyarbakır’a uçak kaldırın”, “Ege’nin ağası Akhisar” sloganları ile sokakları inleten taraftar meşaleler eşliğinde finale kalmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın yapılacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş yarı final röva

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:55
  1. Diyarbakır
  2. Akhisar
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Teleset Mobilya Akhisarspor
  5. Galatasaray
  6. Akhisar Tarfatarlar

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