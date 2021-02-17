  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ve Fatih Terim, Falcao için kararını verdi
Spor

Ve Fatih Terim, Falcao için kararını verdi

Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Radamel Falcao'nun, sağlık ekibi tarafından verilen "oynayabilir" raporuna rağmen maça çıkmak istemediği, Mustafa Muhammed ile forvet sorununu çözen Teknik Direktör Fatih Terim'in ise bu olaydan sonra Falcao için pes ettiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:50:00 -
Ve Fatih Terim, Falcao için kararını verdi

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda... 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor. 35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından 'Oynayabilir' raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi. Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi.

Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor.

Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda.

Kaynak: Takvim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Ruslar sınır hattında yakalandı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Ruslar sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırından ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığını duy..
Klibindeki tabut sahnesinden etkilendi! Müslüman oldu
Gündem

Klibindeki tabut sahnesinden etkilendi! Müslüman oldu

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak tanınan Asya Gashi, 'Dillere Düşmüşsün' şarkısının klibi için tabuta girmişti. Klip çekimleri sırasında yaşa..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay