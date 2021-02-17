Ve Fatih Terim, Falcao için kararını verdi

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda... 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor. 35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından 'Oynayabilir' raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi. Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi.

Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor.

Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda.

Kaynak: Takvim