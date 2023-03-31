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Spor Ve Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! O görüşmede söz verildi... Harekete geçti!
Spor

Ve Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! O görüşmede söz verildi... Harekete geçti!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 15:34:00 -
Ve Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! O görüşmede söz verildi... Harekete geçti!

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavililerdeki ilk transferini Süper Lig'in yıldızıyla yapıyor. Kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın 2023-24 sezonunun ilk takviyesini gerçekleştirdiği iddia edildi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavililerdeki ilk transferini Süper Lig'in yıldızıyla yapıyor. Kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın 2023-24 sezonunun ilk takviyesini gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör de dahil tüm kadroda radikal değişiklikler yapmak istiyor. Bu bağlamda hareket eden Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'a ilk transferini de yaptığı öne sürüldü.

Ertuğrul Doğan'ın transferini bitirdiği o ismin Bernard Mensah olduğu iddia edildi. Gana basınında geçilen habere göre deneyimli futbolcu 2023-24 sezonunda Trabzonspor forması giyecek. Kayserispor'da top koşturan Mensah, Ertuğrul Doğan'ın ilk transferi olacak.

Ertuğrul Doğan teknik direktör konusundaki kararını ötelemiş ve görevi sezon sonuna kadar Orhan Ak'a bırakmıştı. Vitor Hugo'yu Bahia'ya satan Bordo-Mavililer, 2023-24 öncesi birçok futbolcuyla yollarını ayıracak. Akşam'a göre; 

Ertuğrul Doğan'ın dönüşüm sürecinde kesenin ağzını açacağı ve futbolculara geçmiş dönemden kalan borçları da ödeyeceği belirtildi. Ertuğrul Doğan'ın transferde önceliği ligimizi tanıyan isimlere vereceği kaydedildi.
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