Ve Enner Valencia transferi tamamlanıyor!

Süper Lig'in en fazla gol atan oyuncusu Enner Valencia kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvardorla önemli başarıya imza atan tecrübeli oyuncunun Türkiye'den ayrılarak transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak Enner Valencia Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya karar verdi.

Gösterdiği performansla bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, Fenerbahçe ve Süper Lig'de en skorer isim durumunda. Başarılı futbolcu sözleşmesinde son senesine girerken bir çok transfer teklifi aldı. Enner Valencia ise transferde kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son senesine giren Enner Valencia hem kariyerinin hem de sarı lacivertli takıma geldiği günden bu yana en verimli sezonunu geçiriyor. Kariyer rekoruna imza atan Ekvadorlu oyuncu transferde de kararını verdi. Akşam'a göre; Tecrübeli isim Fenerbahçe'de sözleşme uzatmaya karar verdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ne Altay ile ne Miha Zajc ne de Enner Valencia ile sorunumuz var. Hepsiyle masadayız ve görüşmelerimiz sürüyor. Zaten yakında da açıklarız." demişti.

Sarı lacivertlilerde 3'üncü sezonunu geçiren Enner Valencia bu sezon 29 maça çıktı. 20 kez ilk 11'de şans bulan Ekvadorlu golcü tam 26 gole direkt katkıda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu 22 kez gol atarken 4 kez de asist yaptı.