Ve Cristiano Ronaldo resmen geri döndü! Herkes bu haberi bekliyordu...

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki akıbeti netleşti. Son dönemde kulüp ve milli takım kariyerinde büyük düşüş yaşayan Portekizli yıldızın EURO 2024 elemeleri aday kadrosunda dahil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Cristiano Ronaldo'nun kafilede yer alacağı belirtildi.

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Cristiano Ronaldo, son dönemde kariyerinde büyük bir düşüş içinde. Kâbusa dönüşen ikinci Manchester United macerası sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği de merak konusuydu.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok takımla anılmıştı. Adeta istenmeyen adam tavrı sergilenen Portekizli süperstar, beklenmedik şekilde Al-Nassr ile astronomik bir sözleşme imzalamıştı. Akşam'a göre; An itibarıyla en yüksek maaş alan futbolcu konumundaki Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki akıbeti de merak konusuydu. 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile büyük bir hüsrana uğrayan Cristiano Ronaldo'nun milli kariyerini sonlandıracağı da iddia ediliyordu.

Buna karşın Cristiano Ronaldo milli takımı bıraktığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 38 yaşındaki futbolcunun, Portekiz'in EURO 2024 elemeleri kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Cristiano Ronaldo'yla ilgili kararını verdiği ortaya çıktı. Buna göre Ronaldo, Portekiz'in EURO 2024 elemelerindeki aday kadrosuna çağrılacak.

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Cristiano Ronaldo'nun da yer alacağı Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İzlanda, Lüksemburg ve Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.