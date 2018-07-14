Ve ayrıntıları ortaya çıktı!

Baş başa görüşmeye yalnızca çevirmenlerin alınacağını kaydeden Uşakov, daha sonra bazı heyet üyelerinin katılımıyla iş yemeği planlandığını ifade etti. Uşakov'a göre liderler, iş yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"İKİ LİDER İLK KEZ KAPSAMLI GÖRÜŞME YAPACAK"

İki liderin uluslararası forumlardaki kısa süreli görüşmeler dışında ilk kez kapsamlı bir görüşme için buluşacağını anımsatan Uşakov, zirvenin amacının ikili ilişkilerdeki negatif gidişatı durdurmak olduğunun altını çizdi.

"ULUSLARARASI ARENADA İŞBİRLİĞİNE GERİ DÖNÜLEBİLİR"

Görüşmenin tam olarak kabul edilebilir olmayan güven seviyesini yukarıya çekebileceğini kaydeden Uşakov, iki ülkeyi uluslararası arenada işbirliğine geri döndürecek adımların atılabileceğini ifade etti.

PUTİN VE TRUMP 3. KEZ BİR ARAYA GELECEK

Putin ve Trump, ilk olarak 1 yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

16 Temmuz'daki görüşme, Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından başlayan yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk görüşme olacak.