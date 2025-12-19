Hayatınızı 1+1 kibrit kutusu gibi evlere hapsetmeyin

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da ailenin bireyin kendini güvende hissettiği, değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, toplumsal sürekliliğin inşa edildiği en temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Ercan, "Ailenin karşı karşıya kaldığı yeni nesil meseleleri ele almayı sadece akademik tartışma yürütmek olarak düşünmemeliyiz, değişen dünyayı doğru okumak ve geleceği sağlıklı biçimde inşa etme iradesini ortaya koymaktır. Değişen dünya, dijitalleşen hayat ve dönüşen toplumsal roller, aileyi hem yeni imkanlarla hem de kırılganlıklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tablo karşısında aileyi sadece sonuçlar üzerinden tartışmamak gerekir. Önleyici mekanizmaları, destekleyici politikaları ve insanı merkeze alan yaklaşımlarla birlikte düşünmek, ele almak zorundayız." ifadelerini kullandı. Aile üzerine konuşurken gençlerin içinde bulunduğu zihinsel ve duygusal iklimi doğru okumak zorunda olduklarına dikkati çeken Ercan, "Bizler, AK Parti Kadın Kolları olarak kadını güçlendirmeyi savunurken bunu aileden bağımsız bir alan olarak düşünmüyor, aileyi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz çünkü aile, bir çift kanatlı kuş gibidir. Kadınıyla, erkeğiyle, fedakarlığıyla, sorumluluğuyla, çift kanatlı bir yapı olduğu zaman aile güçlüdür. Kadınların emeği kadar, erkeklerin sorumluluğu da bu yapının vazgeçilmez bir parçasıdır." şeklinde konuştu.