Ateş düşürücü etkisi var: İlaç gibi etkiye sahip, iyi geliyor bunu yapın! Kilosu 4 bin lira

Ihlamur çayının cilt tahrişlerinin yanı sıra kas ve eklem spazmlarıyla ilgili ağrıyı hafiflettiği de biliniyor. KAYISI ÇEKİRDEKLERİ HAKKINDA BİLİM NE DİYOR? Uzmanlar, kayısı çekirdeği ve yağının, oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sisteminin genel direncini artırabildiğini belirtiyor. ateş düşürücü etkisi var! Bunu yapın soğuk havalarda iyi geliyor Bilimsel çalışmalar da kayısı çekirdeği özlerinin güçlü antioksidan kapasiteye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle içerdikleri polifenoller ve flavonoidler, serbest radikallerle reaksiyona girerek hücre hasarını önlemeye katkı sağlayabiliyor. Bilim insanları, kayısı çekirdeğindeki amigdalinin vücutta β-glukozidaz enzimi tarafından hidrolize edilerek, hidrojen siyanür üretebildiğini belirtti. Bu durum, hücresel solunumu engelleyebiliyor. Aşırı tüketim; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sinir, eklem ağrıları, bilinç kaybı, koma ve hatta ölüme bile yol açabiliyor. Geçen sene kilosu 500 ila 750 lira olan ıhlamur bu sene 4 bin liraya kadar çıktı Ihlamur, zengin bir vitamin kaynağıdır. İçeriğinde A, B6, C ve P vitaminleri bulunur. A vitamini, bağışıklık sistemini destekler ve cilt sağlığını iyileştirir. B6 vitamini, enerji metabolizmasını düzenler ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Sabah kahvaltıdan önce bir bardak bu karışımı içiyoruz. Ve bir haftada etkisini göreceksiniz kesinlikle tavsiye ediyorum.- Uygulama: Ihlamur çayı, doğru şekilde hazırlandığında maksimum fayda sağlar. Ihlamur çayı şu şekilde yapılır: 1-2 tatlı kaşığı kuru ıhlamur çiçeği ve yaprağı bir demliğe konur. Üzerine 1 bardak (200 ml) kaynamış içme suyu eklenir.