Ateş düşürücü etkisi var: İlaç gibi etkiye sahip, iyi geliyor bunu yapın! Kilosu 4 bin lira

Türkiye'de kış aylarının vazgeçilmezi çeriğindeki flavonoid ile antioksida yanı sıra antibakteriyel etkiye sahip olan ıhlamur, böyle uygulama yapan İdrar söktürücü ve ateş düşürmeye iyi gelen bu bitkiyi binlerce kişi satın aldı. Şifalı bitkilere özellikle serin havalarda ilgi gösterildiğini ifade eden Ağılönü, "Badem ve kayısı çekirdeklerini genellikle şeker rahatsızlığı olanlar için öneriyoruz. İkisinin de kan temizleyici özelliği var; kandaki mikropları kırmaya yardımcı oluyorlar. Bu ürünü aynı zamanda kanser hastalarına da tavsiye ediyoruz. Çekirdekler acı olursa daha faydalı olur" şeklinde konuştu. Fiyat artışının satışları etkilemediğini belirten Ağılönü, ‘’İnsanlar, sağlıklarına öncelik verdikleri için fiyatlara bakmıyorlar. Ancak yine de güncel rakamları duyduklarında küçük bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar'' şeklinde konuştu. IHLAMURUN FAYDALARI Ihlamur, içerisinde bulunan vitaminler, antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde genel sağlık üzerinde pek çok fayda sağlıyor. Çeşitli kültürlerde idrar söktürücü ve ateş düşürücü etkisi olduğu ifade edilen ıhlamur, uykuya dalmayı kolaylaştıran ve sinirleri yatıştıran özelliklere de sahip. Yapılan araştırmalar, ıhlamurda bulunan bir antioksidan olan quercetin'in, kardiyovasküler sistemi iltihaplanmaya karşı koruyabildiğini ortaya koydu.