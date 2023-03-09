Ve Anderson Talisca hayali gerçek oluyor! Flaş gelişme!...

Anderson Talisca'nın tam bir muammaya dönen transfer sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Brezilyalı yıldızda ümidini kesmek üzereyken son bir hamle daha yaptı. Anderson Talisca ile yapılan resmi temastan olumlu sonuç çıktı.

Anderson Talisca transferinde neredeyse her hafta yeni bir gelişme yaşanıyor. Arapsaçına dönen süreçte Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca ile görüşen Galatasaray, oyuncudan olumlu geri dönüş aldı.

Galatasaray'da Anderson Talisca için yeniden umut ışığı yandı. Suudi basınında son olarak Al-Nassr ile yeni sözleşme yaptığı haberleri geçilen Brezilyalı yıldızın henüz imza atmadığı ve teklifi beklettiği ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine Galatasaray, Anderson Talisca için yeniden bastırmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcunun menajeriyle derhal temasa geçti. Yapılan görüşmede Galatasaray, Anderson Talisca'nın temsilcisinden olumlu geri dönüş aldı.

Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve 2023-24 sezonunda Anderson Talisca'ya Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek istediği belirtildi. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Brezilyalı futbolcu da yıldızlar topluluğuna dönüşen Galatasaray'da aktif rol alıp lig şampiyonluğu ve yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkma hedefinde. Akşam'a göre; Suudi Arabistan liginde 14 maça çıkan Anderson Talisca 13 gollük katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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