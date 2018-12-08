Ve Adana Valiliği, Rakı Festivali'ni iptal etti!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’in günlerdir ısrarla sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların sesi olarak iptal edilmesi için çabaladığı, “Adana Kebap ve Şalgam Festivali” ismiyle kamufle edilmek istenen Rakı Festivali, sonunda iptal edildi. Adana Valiliği, “kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği”ni gerekçe göstererek, 8-9 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali’ni iptal etti. 2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı’nda, sosyal medya üzerinden haberleşen Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip rakı içerek kendinden geçtiği sözde Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği’nce iptal edildi. Bu yıl 8 Aralık’ı 9 Aralık’a bağlayan gece yapılması planlanan etkinlikle ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘’Kebap ve Şalgam Festivali’’ kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri yer aldı. Festivalin iptal edilmesi, Adanalı esnaf ve mütedeyyin vatandaşları oldukça sevindirdi.