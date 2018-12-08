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VDMK ihracına yoğun talep

Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük varlığı dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
VDMK ihracına yoğun talep

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük varlığı dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı başarıyla tamamlandı.

Dün sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiğine işaret edilen bakanlık açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep, ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu. Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Açıklamada, ihraç edilen VDMK’ların, JCR Eurasia Rating tarafından “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategoride değerlendirildiği ve uzun vadeli ulusal notunun “AAA (Trk)” olarak belirlendiği ifade edilerek, “İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK’lar Borsa İstanbul’a kote olacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
  1. İstanbul
  2. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ
  3. Varlık Finansmanı Fonu (Fon)
  4. varlığı dayalı menkul kıymet (VDMK)
  5. JCR Eurasia Rating

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