VBKY dört yıldır Türkiye’nin kültürel birikimine hizmet ediyor

Edebiyat, tarih, iktisat, felsefe, sosyoloji, klasik, kültür-sanat ve çocuk kitapları gibi farklı kategorilerde seçkin eserleri okurla buluşturan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), dört yaşında.

Türkiye’den ve dünyadan klasiklerin yanı sıra heyecan verici çağdaş eserleri ilk basım, tıpkıbasım ya da ilk tercüme gibi yollarla literatüre kazandıran VKBY, kültür dünyasına kalıcı bir miras bırakma hedefiyle 180’inci kitabına ulaştı.

Nitelikli yayıncılık anlayışı

Türkiye’nin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve dünyaca ünlü eserleri okurun edebi hafızasına kazandırmak için dört yıldır nitelikli bir yayıncılık anlayışıyla hareket ettiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, gelecekte de başucu kaynaklarını sunmayı sürdüreceklerini vurguladı. Üstünsalih “VBKY, yayıncılık alanında özenli ve yerelden evrensele ulaşan geniş seçkisi sayesinde ilk günden itibaren okurlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Gelinen aşamada 180’inci kitabımızı değerli okurlarımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Farklı disiplinlerde yerli yabancı pek çok yazarın büyük kitlelere ulaşmasını katkı sağlarken bıraktığımız kalıcı eserlerle de Türkiye’nin kültürel iklimine değer katıyoruz. Geçmişten beri, özenle saklanacak ve VakıfBank’ın köklü tarihinden bugüne taşıdığı sosyal ve kültürel sorumlulukların izi olan eserler sayesinde okurumuzun ilgi alanlarını beslemeye devam edeceğiz” dedi.

VKBY’nin ortaya koyduğu başarıda rol oynayan okura ve yayınevi personeline teşekkür eden Üstünsalih, şöyle konuştu: “Yayıncılığı her zaman okurun hayatına dokunacak, ufuk açıcı, öğretici ve kültürel anlamda görkemli bir dönüşüm oluşturacak şekilde kurgulayan yazar, çevirmen, editör arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gelecekte de onların kıymetli emekleri sayesinde VBKY olarak ülkemizin edebi mirasına sahip çıkarken raflarda yerini alan kalıcı eserlerle kültür dünyasında alkış alan işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Yûnus Emre okurla buluşuyor

VKBY, dördüncü yaşında Orhan Kemâl Tavukçu imzalı Yûnus Emre ve Dîvânı adlı eseri, yeni prestij kitabı olarak okurla buluşturuyor. Bu eserle Anadolu’da yetişmiş en büyük Türk şairlerinden ve mutasavvıflarından, millî edebiyatın mimarlarından Yûnus Emre’nin yaşadığı dönemi; beslendiği beşerî kaynakları; etkilendiği fikirleri irdeliyor. Tavukçu’nun titizlikle betimlediği tarihi olaylar ve dönemin siyasi dinamikleri, okura Yûnus Emre’nin üslubunu oluşturan motiflerin nasıl ortaya çıktığı anlamasına imkânı tanıyor.

VBKY, dördüncü yılı dolayısıyla indirim kampanyası düzenliyor. 7-20 Kasım döneminde birbirinden kıymetli yayını web satışlarında yüzde 40 indirimle satışa sunuyor.