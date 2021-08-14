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Gündem Vay Merdan efendi vay! Bu ne yüzsüzlük! Hem uçaktan pahalı diye çamur at, hem de en çok sen kullan!
Gündem

Vay Merdan efendi vay! Bu ne yüzsüzlük! Hem uçaktan pahalı diye çamur at, hem de en çok sen kullan!

Daha önce birçok haberinde "AK Parti her tarafı betonlaştırdı" diye yaygara koparan ve köprülere, otoyollara ve benzeri projelere karşı çıkan PKK sevici Merdan Yanardağ ve avanesinin, "uçaktan bile pahalı" dediği İstanbul-İzmir yeni otoyolundan faydalandığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 18:28:00 -
Vay Merdan efendi vay! Bu ne yüzsüzlük! Hem uçaktan pahalı diye çamur at, hem de en çok sen kullan!

 yeniakit.com.tr 

Köprülere, otoyollara ve benzeri projelere Mimar Odası ile beraber karşı çıkan PKK sevici Merdan Yanardağ'ın, çamur attığı AK Parti'nin projelerini sıklıkla kullandığı ortaya çıktı.

Daha önce birçok haberinde "AK Parti her tarafı betonlaştırdı" diye yaygara koparan Merdan Yanardağ ve avanesinin, "uçaktan bile pahalı" dediği İstanbul-İzmir yeni otoyolundan faydalandığı belirlendi. 

Sosyal medya hesabından kendini ele veren Merdan Yanardağ, "teşekkür" mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul-İzmir yeni otoyolunda TELE 1 aracından gerekçesiz ve anlamsız şekilde iki kat fazla geçiş ücreti alınmıştı. Bu yanlışlık giderilerek fazla alınan ücret iade edildi. İlgililere teşekkür ederiz." 

Hani uçaktan pahalıydı?

Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki ABC Gazetesi ve TELE1 televizyonu ile internet sitesinde, İstanbul-İzmir yeni otoyoluna uçaktan bile pahalı olduğu çamuru atılmıştı.

Ancak 'uçaktan pahalı' dedikleri otoyolun, en çok da çamur atan muhalifler tarafından kullanılması "yüzsüzlük" olarak değerlendirilirken "pes" dedirtti.

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Yorumlar

Al Mîr

Adam çok kullandığı için pahalı diyor zaten... indirim istiyor wî...
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MİLLET

Bunlar halkı gaylana getirip magdurum da magdurum diye bagıranlardandırlar bunlar en lküs arabaya binerler yalilardan vilalarda residasta yaşarlar ama fakir edebiyatı yaparlar vesselam
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