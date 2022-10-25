Vay görgüsüz Hadise vay! Yaptığı şey "Yuh" dedirtti
Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Hadise, büyük bir görgüsüzlüğe imza attı.
Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Hadise, büyük bir görgüsüzlüğe imza attı. Geçtiğimiz hafta sonu 37. yaşını kutlayan Hadise, doğum gününde kestiği 3 katlı pastayla gündem oldu. Ünlü isim, fotoğrafını “İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim” notuyla paylaştı. Pastanın fiyatının ise 15 bin TL olduğu öğrenildi.