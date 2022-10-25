  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...

O iddia, Hulusi Akar'ı çılgına çevirdi! "Alçakça" deyip patladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli çıkış: İşinizi gücünüzü ayarlayın! O güne dikkat

Cem Küçük'ten bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Bir bakan bir daha bakıyor! Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! İsmi ve özellikleri şaşırttı

"Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı

Sözcü’nün haberi bunun örneği! AK Parti kendi kafasına sıkıyor

Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!
Gündem Vay görgüsüz Hadise vay! Yaptığı şey "Yuh" dedirtti
Gündem

Vay görgüsüz Hadise vay! Yaptığı şey "Yuh" dedirtti

Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Hadise, büyük bir görgüsüzlüğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:37:00 - 2022-10-25 15:38:14
Vay görgüsüz Hadise vay! Yaptığı şey "Yuh" dedirtti

Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Hadise, büyük bir görgüsüzlüğe imza attı. Geçtiğimiz hafta sonu 37. yaşını kutlayan Hadise, doğum gününde kestiği 3 katlı pastayla gündem oldu. Ünlü isim, fotoğrafını “İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim” notuyla paylaştı. Pastanın fiyatının ise 15 bin TL olduğu öğrenildi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23