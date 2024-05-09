Vay Ekrem vay! Bunu yapanın partimizde yeri yoktur diyordun...
CHP'de liyakat foseptiği patladı, yayılmaya devam ediyor. Daha dün Ekrem İmamoğlu'nun 'kim olursa olsun burası akrabaları işe alma yeri değil' sözleri tazeliğini korurken akraba partisine dönen CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya'nın İBB’de uzman olarak işe alındığı öğrenildi.
CHP’li Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Yenimahalle, Kırşehir ve İzmir Buca belediyelerindeki aile saltanatının ardından skandal bir atamada CHP’li İBB’de yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin İBB’de çalıştığı tespit edildi.
Her seçim sürecinde liyakat edebiyatı yapıp göz boyamaya çalışan CHP’de alışılmış haberler gelmeye devam ediyor.
Belediyeleri aile çiftliği gibi kullanıp liyakati ellerinin tersiyle iten ve yakınlarını kendi belediyelerinde çeşitli görevlere getirten CHP’lilere bir yenisi daha eklendi.
Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin İBB’de çalıştığı tespit edildi.