Vay Akşener vay! Uyanık Meral buna hazırlanıyor

"Meral Akşener, Kemal Bey'in adaylığına rıza gösterdiyse seçimlerden partisini en az hasarla çıkarmayı ve seçim yenilgisini şimdiden Kemal Bey'e fatura etmeyi hesaplıyordur" ifadelerini kullanan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Nitekim Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na o kadar 'kazanamayacak adaysın, gel vazgeç şu sevdadan' dediği kayıtlara fazlasıyla geçti. Olası bir seçim yenilgisinden sonra haliyle kızgın muhaliflerin gözleri İYİ Parti'ye değil, CHP ve Kemal Bey'e dönecek" dedi.

Tayiz, "Akşener, Kemal Bey'i yedi mi?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Deprem, altılı masayı da hazırlıksız yakaladı. Bütün ülke depremle meşgul olurken, onlar, tamamlayamadıkları aday belirleme süreciyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Hatta, depremin ortasında İYİ Parti ve CHP arasında kavga ve çekişme devam etti.

Nihayet, iki parti kameralar önünde süren münakaşalarını kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde bir neticeye bağladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in sürpriz buluşması ve iki saati aşan görüşmesiyle 2 Mart'ta (yarın) altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklandı. Bu ismi açıklayıp açıklamayacaklarına ise ayrıca karar verecekler.

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Bu gelişmeyi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir basın toplantısıyla duyurdu. Duyuruyu yapanın İYİ Parti tarafı olması Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede istediğini aldığı şeklinde yorumlanıyor.

İki genel başkan sürpriz zirvede ne aldı ne verdi bilemiyoruz. Fakat "alan" tarafın İYİ Parti olması muhtemel. Zira baştan beri İYİ Parti rahatsızlığı bulunan ve bir talebi dayatan taraf olarak görünüyordu; CHP ise direnen taraf, geri adım atmayan taraftı. "Pürüzler aşıldı" açıklamasına bakarsak eğer, bu durumda Kılıçdaroğlu'nun "veren el" olması gerekiyor.

Normalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını elde tutarak Meral Akşener'e "başbakanlık" düzeyinde bir yetki, makam, koltuk teklif etmesi gerekiyor. Başka türlü Kemal Bey'in adaylığının rıza görmesi mümkün değil.

Meral Akşener, Kemal Bey'in adaylığına rıza gösterdiyse seçimlerden partisini en az hasarla çıkarmayı ve seçim yenilgisini şimdiden Kemal Bey'e fatura etmeyi hesaplıyordur.

Nitekim Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na o kadar "kazanamayacak adaysın, gel vazgeç şu sevdadan" dediği kayıtlara fazlasıyla geçti. Olası bir seçim yenilgisinden sonra haliyle kızgın muhaleflerin gözleri İYİ Parti'ye değil, CHP ve Kemal Bey'e dönecek.

Fakat Kemal Kılıçdaroğu, kazanamayacağını görüp adaylıktan geri vites yapmış da olabilir. Meral Akşener, eğer kamuoyu önünde adaylığına açıkça karşı çıktığı gibi Kılıçdaroğlu'yla, baş başa yaptığı görüşmede de aynı şekilde tavizsiz bir görüşme yaptıysa, onay vermediyse Kılıçdaroğlu'nun adaylığı zor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmadığı her tablo CHP için seçim yenilgisi kadar kocaman bir yenilgidir.

Altılı masanın aday belirleme süreci aslında baştan bu yana taktik çıkışlarla, ayak oyunlarıyla, dolaylı şantajlarla ilerliyor. Her an tablo değişebilir. Masada oturanların yüzlerine gülücük iliştirilmiş ama ellerinde birbirlerine sallamak için hazır bulundurdukları baltaları tutuyorlar. Bakalım 2 Mart'ta dağ ne doğuracak!"