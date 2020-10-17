Vatikan’da ilk vaka

Cumartesi günü Vatikan yetkililerinin yaptığı açıklamada pozitif olan kişinin kimliği açıklanmadı. Ancak hastalığın semptomlarını göstermediği belirtildi. Bu kişinin ve direk temas içerisinde olduğu herkesin şimdi izolasyonda olduğu ifade edildi.

Papa'nın Vatikan'daki rezidansında 130 oda ve suit bulunuyor. Bu vaka Vatikan rezidansında bir ilk oldu. Papa Francis gençliğinde Arjantin'de geçirdiği bir hastalık nedeniyle akciğerlerinin bir kısmı alınmıştı. Bundan dolayı Vatikan'daki önlemler en üst seviyede.

Geçtiğimiz hafta da Papa Francis’i koruyan İsviçreli askerlerden dördünde Covid-19 tespit edilmişti.