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Gündem Vatikan’a, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canların anısına: Zeytin ağacı diktik
Gündem

Vatikan’a, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canların anısına: Zeytin ağacı diktik

Yeniakit Publisher
2024-02-06 17:04:00 -
Vatikan’a, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canların anısına: Zeytin ağacı diktik

Felakette hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi, dünyanın en küçük devleti olan Vatikan topraklarının yarısından fazlasını kaplayan Vatikan Bahçeleri’nde anıldı.

 


Katolik aleminin yönetim merkezi olan Vatikan Şehir Devleti’nin ünlü bahçelerine, 6 Şubat depremlerinde yitirilen canların anısına ve desteğinden dolayı Vatikan’a teşekkür amacıyla bir zeytin ağacı dikildi.
Geniş bir bölgeyi etkileyen felakette hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi, dünyanın en küçük devleti olan Vatikan topraklarının yarısından fazlasını kaplayan Vatikan Bahçeleri’nde anıldı.
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, sabah saatlerinde bahçelere gelerek beraberindekilerle bir zeytin ağacı dikti. Rönesans ve Barok dönemlerinde kurulmuş olan bahçelerdeki Lordes Mağarası’nın yakınlarına ağacın dikimi sırasında Büyükelçi Ulutaş’a, Başkatip Halil Atik, İkinci Katip Gülşen Önal ve Üçüncü Katip Kaan Erdoğdu ile büyükelçilik çalışanları eşlik etti.
Ağaç dikiminin ardından DHA’ya açıklama yapan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde hem yitirilen canların anısına hem de bu süreçte, Türkiye’ye gönderdiği yardımlardan ötürü Vatikan Şehir Devleti’ne teşekkür mahiyetinde bu jesti gerçekleştirdiklerini söyledi.


“O BÖLGELERE AİT ÖNEMLİ BİR AĞAÇ”
Yaşanan trajedinin ardından muazzam bir uluslararası dayanışma örneği gösterildiğini belirten Ulutaş, “Malum zeytin ağacı barışın sembolü, ama aynı zamanda depremin vurduğu bölgelerin de önemli bir gelir kaynağı, o bölgelere ait önemli bir ağaç. Hem teşekkürümüzü belirtmek hem de yitirdiğimiz canların anısına Vatikan Bahçeleri’nde belki onlarca, yüzlerce, binlerce yıl yaşayacak bir zeytin ağacıyla anmak, böyle bir nişaneyi buraya koymak istedik” ifadelerini kullandı.
Vatikan Bahçeleri’ne ağaç dikme taleplerinin Vatikan yönetimi tarafından kabul gördüğünü anlatan Büyükelçi Ulutaş, “Çok sayıda kişinin, turistin ziyaret ettiği, yürüdüğü yollar burası. Buradan her geçenin deprem hakkında bilgi sahibi olması açısından da önemliydi bu. Vatikan’ın belki de en değerli noktalarından biri olan Vatikan Bahçeleri’ne bu ağacı özellikle dikmek istedik” dedi.
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