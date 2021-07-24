Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı

Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı.

50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

Mülklerin yüzde 40'ı okul, manastır ve hastane

İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

Yatırımlar Londra, cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde

Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Vatikan'da usulsüz satın alma davası

Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği, aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.