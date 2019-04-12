Vatandaştan 'süresiz nafaka' yorumu!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Süresiz Nafakaya ilişkin hazırlanan yasa tasarısı Nisan ayında TBMM'ye sunulacak. Sayıları iki milyonu aşan nafaka mağdurlarının gözü kulağı meclisteyken Akit Soruyore ekibi bugün Ankaralılara süresiz nafakayı sordu.

Mikrofon uzattıklarımızdan bir kadın, 25 yıl önce boşandığı eşinden bir kez bile nafaka almadığını belirtirken buna gerekçe olarak da, "Eğer ondan gelecek parayı isteseydim, yanında olur ve onun ekmeğini yerdim" ifadesini kullandı. Nafak mağduru bir vatandaş ise henüz boşanma aşamasında olduğunu ve aylık bin 500 tl tedbir nafakası ödeyerek mağdur edildiğini söyledi.