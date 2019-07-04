Vatandaştan solak paçavralara tekli eğitim tepkisi: Benim dinimin gereğine de saygı duyulmalı

Taha Emre Özdemir Ankara

Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'e seslenerek, "Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yaygara koparan solak paçavralar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, karma eğitimi hedef aldı' şeklindeki başlıkları ile milyonların iradesini hedef gösterdi.

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara Erdoğan tarafından gündeme getirilen tekli eğitim sistemini sordu. Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenlere, "Madem ki demokratik bir ülkedeyiz. Benim inancım da bunu gerektiriyor. Herkes saygı duymalı." diyerek cevap verdi.