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Vatandaştan solak paçavralara tekli eğitim tepkisi: Benim dinimin gereğine de saygı duyulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tekli eğitim çağrısına solak paçavralardan tepki gelirken vatandaş tam destek verdi. Akit Soruyor'a konuşan bir kişi, "Madem ki demokratik bir ülkedeyiz. Benim inancım da bunu gerektiriyor. Herkes saygı duymalı." dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:20

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'e seslenerek, "Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yaygara koparan solak paçavralar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, karma eğitimi hedef aldı' şeklindeki başlıkları ile milyonların iradesini hedef gösterdi.

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara Erdoğan tarafından gündeme getirilen tekli eğitim sistemini sordu. Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenlere, "Madem ki demokratik bir ülkedeyiz. Benim inancım da bunu gerektiriyor. Herkes saygı duymalı." diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:20
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. YÖK

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