Vatandaştan Kur’an bülbüllerine yoğun ilgi! Hafızlar şehir turu attı
Milli ve manevi değerlerine her zaman kale gibi sahip çıkan İstanbul halkı, şehirde adeta bir inanç şahlanışına daha şahitlik etti.
İstanbul'un dört bir yanından gelen ve Kur'an-ı Kerim'i kalplerine nakşeden aziz hafızlarımız, gerçekleştirecekleri büyük icazet merasimi öncesinde üstü açık otobüsle muhteşem bir şehir turuna çıktı.
Sokakları, caddeleri tek tek gezerek İstanbulluları bu mübarek icazet törenlerine bizzat davet eden Kur'an bülbülleri, ellerindeki ay yıldızlı şanlı bayraklarımızla adeta gövde gösterisi yaptı. Kadim şehrin caddelerinde yankılanan salavatlar ve dualar, manevi atmosferi zirveye taşıdı.