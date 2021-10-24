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Gündem Vatandaştan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Bu söylenecek kelime mi?
Gündem

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Bu söylenecek kelime mi?

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Yurtoğlu ve Uzundere Mahallesi'ni kapsayan kentsel dönüşüm proje alanında yıllardır evlerine kavuşamayan vatandaşlıların tepkisiyle karşılaştı. Evlerinin Belediye bütçesinden karşılanarak yapılmasını isteyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." dedi. Kılıçdaroğlu'na, Uzundere mahallesi sakini Eray Uslu, 'Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?' karşılığını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:31:00 - 2021-10-24 16:44:36

İzmir'de Yurtoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için senelerdir yeni evlerine geçemeyen vatandaşların protestolarıyla karşılaştı. "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." diyen Kılıçdaroğlu'na, Uzundere mahallesi sakini Eray Uslu,"Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

İzmir'de, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesi nedeniyle vatandaşların protestolarıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehrin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Hükümet'le konuşun, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için senelerdir yeni evlerine geçemedikleri söyledi.

Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." dedi.

"Bu söylenecek kelime mi?"

Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

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