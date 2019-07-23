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Vatandaştan işçilerin ekmeği ile oynayan belediyelere sert tepki: İş çaycıya kadar geldiyse...

31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediyeleri Cumhur İttifakı'ndan alan CHP'li ve HDP'li Başkanların işçi kıyımları devam ediyor. Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara işçilerin ekmeği ile oynayan belediyeleri sordu.

23 Temmuz 2019 Salı 22:39

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

31 Mart seçimlerinden sonra kayyımlardan HDP'ye ve AK Parti'den de CHP'ye geçen belediyelerde çalışanların işine son verilmeye devam ediyor.

Emek diyerek geldiler, gariban işçileri ekmeğinden ettiler! CHP'li Bolu Belediyesi engelli kadını da işten çıkardı

CHP'li Adana Büyükşehir ile Bolu İl Belediyeleri'nde toplu olarak işten çıkarılan yüzlerce çalışandan sonra bir haber de kayyımdan HDP'ye geçen Suruç İlçe Belediyesi'nden geldi. HDP'li Başkan aralarında belediyenin çaycısı da bulunan 19 çalışanın işine son verdi.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı çaycıyı neden işten çıkardığını açıkladı

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara işçilerin ekmeği ile oynayanları sordu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:39
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Adana
  4. AK Parti
  5. CHP
  6. Hdp

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