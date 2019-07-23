Vatandaştan işçilerin ekmeği ile oynayan belediyelere sert tepki: İş çaycıya kadar geldiyse... 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediyeleri Cumhur İttifakı'ndan alan CHP'li ve HDP'li Başkanların işçi kıyımları devam ediyor. Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara işçilerin ekmeği ile oynayan belediyeleri sordu.

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