Vatandaşların Özlem Balcı cevabı olay oldu

Recep Yeşil İstanbul

10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan Özlem Balcı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geride bıraktığımız aylarda ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Balcı'yı hemşehrileri milletvekili olarak görmek istiyor.

Seydikemer ilçesinde yaşayan vatandaşlara "kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların verdiği cevaplarda en dikkat çeken isim ise Özlem Balcı oldu.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı Balcı "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.