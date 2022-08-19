Vatandaşların Özlem Balcı cevabı olay oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan vatandaşlar son olarak TRT'nin Seksenler dizinde rol alan Özlem Balcı'yı milletvekili olarak görmek istiyor.
Recep Yeşil İstanbul
10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan Özlem Balcı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Geride bıraktığımız aylarda ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Balcı'yı hemşehrileri milletvekili olarak görmek istiyor.
Seydikemer ilçesinde yaşayan vatandaşlara "kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Vatandaşların verdiği cevaplarda en dikkat çeken isim ise Özlem Balcı oldu.
Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti
Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı Balcı "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.