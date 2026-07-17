O isim için öyle şeyler yapılmıştı ki... Tüm taraftarlar gibi herkes şaştı kaldı
Galatasaray'da çok uzun bir süre Jhon Duran'ın kiralanması gündemdeydi. Bu transfer, Al-Nassr Kulübü'ne yakın yöneticilerin fikir alışverişi sonrasında iptal edildi...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da çok uzun bir süre Jhon Duran'ın kiralanması gündemdeydi. Bu transfer, Al-Nassr Kulübü'ne yakın yöneticilerin fikir alışverişi sonrasında iptal edildi...
Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralamıştı. Beklentiler çok büyüktü. Ancak Kolombiyalı forvetle devre arasında yollar ayrıldı. Suudi Arabistan ekibi, genç oyuncuyu bu kez Zenit'e kiraladı. Rus temsilcisi, satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Al-Nassr, 22 yaşındaki futbolcuyu 2025'in Ocak ayında Aston Villa'dan aldı. O dönemde 77 milyon euro gibi ciddi bir bedel ödediler. Sadece 6 ay içinde oyuncudan vazgeçtiler. Galatasaray cephesi, Icardi sonrasında bir dönem Jhon Duran'ı ciddi şekilde düşündü. Elbette öncesinde bazı araştırmalar yapıldı.
Galatasaray camiasının içinde, Al-Nassr yöneticileriyle yakın ilişkileri olan isimler bulunuyor. Duran'ın durumu araştırılırken, "resmi olmayan ve arkadaşça" temaslar kuruldu. Suudi Arabistan cephesinden, Kolombiyalı futbolcunun neler yaptığı aktarıldı. Bu bilgilerin ardından Cim-Bom transferden tamamen çekildi.
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