Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!
Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim kalmasını istiyor. Ancak ayrılırsa, Berke Özer tekrar yuvaya dönecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim kalmasını istiyor. Ancak ayrılırsa, Berke Özer tekrar yuvaya dönecek.
Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun başında Manchester City Kulübü'ne 11 milyon euro ödeyerek Ederson'u kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor (çift taraflı).
Brezilyalı kalecinin bazı kritik maçlarda yaptığı hatalar sonrasında tribünlerle arası açılmıştı. Yeni Başkan Aziz Yıldırım ise oyuncunun kalmasına daha sıcak bakıyordu. Ancak Ederson bugün itibarıyla ikna edilemedi. Eğer ayrılık konusunda ısrarcı davranırsa, yerinin doldurulması gerekecek. Bu arada Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Ederson'la yakından ilgileniyor.
Sambacı giderse onun yerine Lille Kulübü'nden Berke Özer monte edilecek. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Fransız ekibi, 15 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay bekliyor. Kanarya'nın bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi. Pay konusuna ise sıcak bakılmıyor. Sarı-Lacivertliler'de yabancı sayısı çok fazla... Bu sebeple olası Ederson ayrılığında en büyük favori Berke olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23