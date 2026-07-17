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O isim için öyle şeyler yapılmıştı ki... Tüm taraftarlar gibi herkes şaştı kaldı Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek! 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor! Maraş dondurmasında üretim ve ihracat hız kazandı Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dengeleri değiştirdi: Çok sayıda ülkeyi ipten alabiliriz Bu hamle dengeleri değiştirecek: Ponomarenko'nun menajeri ağız değiştirdi: Okan Buruk etkisi Oktay Kaynarca'dan esprili çıkış: Ben bir türlü ölemiyorum abi Icardi'nin alternatifi bulundu! Galatasaray'da yeni hedef belli oldu Muhalifleri çıldırtan karar hakkında konuştu! 'Evet müfredattan çıkardım' Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması
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Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

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Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim kalmasını istiyor. Ancak ayrılırsa, Berke Özer tekrar yuvaya dönecek.

#1
Foto - Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun başında Manchester City Kulübü'ne 11 milyon euro ödeyerek Ederson'u kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor (çift taraflı).

#2
Foto - Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

Brezilyalı kalecinin bazı kritik maçlarda yaptığı hatalar sonrasında tribünlerle arası açılmıştı. Yeni Başkan Aziz Yıldırım ise oyuncunun kalmasına daha sıcak bakıyordu. Ancak Ederson bugün itibarıyla ikna edilemedi. Eğer ayrılık konusunda ısrarcı davranırsa, yerinin doldurulması gerekecek. Bu arada Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Ederson'la yakından ilgileniyor.

#3
Foto - Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

Sambacı giderse onun yerine Lille Kulübü'nden Berke Özer monte edilecek. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Fransız ekibi, 15 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay bekliyor. Kanarya'nın bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi. Pay konusuna ise sıcak bakılmıyor. Sarı-Lacivertliler'de yabancı sayısı çok fazla... Bu sebeple olası Ederson ayrılığında en büyük favori Berke olacak.

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