Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek!

Sambacı giderse onun yerine Lille Kulübü'nden Berke Özer monte edilecek. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti. Fransız ekibi, 15 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay bekliyor. Kanarya'nın bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi. Pay konusuna ise sıcak bakılmıyor. Sarı-Lacivertliler'de yabancı sayısı çok fazla... Bu sebeple olası Ederson ayrılığında en büyük favori Berke olacak.