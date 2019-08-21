Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi Diyarbakır’da bir evin kışlık yakacakların bulunduğu avlusunda yangın çıktı.

Diyarbakır’da bir evin kışlık yakacakların bulunduğu avlusunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürürken, vatandaşlar da kümeste bulunan tavukları çıkararak telef olmalarını önledi.

Edinilen bilgilere göre, Huzurevleri Mahallesi 91. sokakta kışlık yakacakların bulunduğu bir eve ait avluda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek avluda bulunan tavukları telef olmadan kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.Yangın nedeni ile avludaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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