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'Vatandaşlarımız sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeli'

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini duyurdu.

27 Eylül 2019 Cuma 07:05
'Vatandaşlarımız sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeli'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

 

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 07:05
  1. AFAD
  2. uyarı
  3. deprem
  4. İstanbul
  5. Anadolu Ajansı

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