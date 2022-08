Vatandaşları rahatlatacak bir müjde daha! Bakan duyurdu: Reyon açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları sevindirecek hamleyi yaparak Tarım Kredi Kooperatifleri'ne indirim talimatı verdi. 30-40 çeşit üründe süratle indirime gidileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyun-kuzu etinin yüzde 25 indirimle, büyükbaş hayvan etinin de yüzde 30-35 gibi bir indirimle satılacağını duyurdu. Erdoğan'ın indirim talimatının ardından gözler Tarım Kredi marketlerine çevrildi.

İndirimli fiyatların 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı marketlerle ilgili bir müjde daha geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni müjdeyi duyurdu.

Mersin'e gelen Kirişci, 1300 adet Tarım Kredi marketine kasap reyonu açılacağını söyledi.

Bakan Kirişçi, "Şu anda 57.5 milyon küçükbaşımız var. Yine 9.8, 9.9 milyon civarında büyükbaşımız vardı, onları da biz 18 milyona çıkardık. Ama biz kesinlikle ve kesinlikle bu bütün hayvan varlıklarımızı adım adım takip ediyoruz. Buradan hareketle de atılması gereken adımları da zamanında, yerinde ve dozunda atmaya çalışıyoruz. Bir diğer konuda ikinci yol da çünkü canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla, almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık. O nedenle bizim bu davranışımızı kimse yanlış değerlendirmesin. Biz buradaki şişkinliği, buradaki yığılmayı kısmi de olsa azaltalım ve bizim küçükbaş hayvan üreticimiz bundan pozitif yönde olumlu manada etkilensin istedik. Dolayısıyla öbür tarafta da tüketici bundan memnun.

Yani şuanda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama Tarım Kredi, 1300 tane tarım kerdi market var. Bu 1300 tane Tarım Kredi marketler de inşallah özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş, kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız." dedi.