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Ekonomi Vatandaşları ev alamıyordu! Yabancıya konut satışını yasakladılar
Ekonomi

Vatandaşları ev alamıyordu! Yabancıya konut satışını yasakladılar

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yerel halkın konut alabilmesini sağlamak ve bu anlamda fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla yabancıya konut satışını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:14:00 -
Vatandaşları ev alamıyordu! Yabancıya konut satışını yasakladılar

Kanada hükümeti, 1 Ocak 2023’ten itibaren yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklıyor. yabancıya konut satılmayacak

Kanada’da artan fiyatlar ve vatandaşların ev almakta zorlanması nedeniyle yabancılara 2 yıl boyuncu ev satılmayacak. 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek kanunda muafiyetlerin yer aldığı belirtildi. Ülkede uzun süre kalacak olan bazı işçiler ve öğrenciler bu yasağa tabi olmayacak. yabancıya konut satılmayacak

Kanada hükümetinin açıkladığı son genelgeye göre şu kişiler konut satın alabilecek:

Kanada vatandaşları ve daimi ikamet edenler.
Son 5 yılın büyük kısmını ülkede geçiren ve bazı gereksinimleri karşılayan uluslararası öğrenciler. (500 bin doları aşmayan evleri alabilecekler)
Son 4 yılın en az 3’ünde Kanada’da çalışmış ve vergi beyannamesi veren işçiler.
Kanada’da yaşayan diplomatlar, konsolosluk çalışanları ve uluslararası çalışan kurumların üyeleri.
Geçici ikamete sahip savaştan kaçan yabancılar, mülteciler.
Kanada kuruluşlu olmayan şirketler de bu yasağın içerisinde bulunacak.
Yasağı delerek konut alanlar ve bunlara yardım eden kişilere 10 bin dolara kadar para cezası verilebilecek. Ayrıca bu konutlar mahkemeler tarafından satışa çıkarılabilecek.

Yabancıya satış dışında Kanada hükümeti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artırma kararı aldı. Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedeflendi.

 

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Yorumlar

Mustafa

Hemen hükümet karar almalı bizdede yasaklansın, bizim vatandaşlarımız kirada oturacağına yabancılar otursun konut fiyatları yüzde 400 arttı 2 yıl öncesine göre

Vatandaş

Darısı başımıza
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