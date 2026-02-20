Vatandaşlardan yoğun ilgi! Tarihi Ulu Cami'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı

İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği üç aylardan Ramazan ayının ilk cuma namazı dolayısıyla Elazığlılar kentte bulunan camilere akın etti. Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Anadolu’nun en eski Türk yapılarından birisi olan Ulu Camii’nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterirdi. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan, Cami ve Hayat " konulu hutbe cami imamı tarafından okundu.