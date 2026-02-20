  • İSTANBUL
Vatandaşlardan yoğun ilgi! Tarihi Ulu Cami'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı

Elazığ’da Ramazan ayının ilk cuma namazı, Anadolu’daki en eski Türk camilerinden birisi olan Ulu Cami’de vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği üç aylardan Ramazan ayının ilk cuma namazı dolayısıyla Elazığlılar kentte bulunan camilere akın etti. Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Anadolu’nun en eski Türk yapılarından birisi olan Ulu Camii’nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterirdi. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan, Cami ve Hayat " konulu hutbe cami imamı tarafından okundu.

