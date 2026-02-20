Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı

Ramazan ayının ilk cuma namazında, bir camide dikkat çeken bir manzara yaşandı. Öğle saatlerinde saf tutan cemaat arasında tek bir öğrencinin dahi bulunmaması dikkat çekti. Özellikle ramazan ayının manevi atmosferine rağmen çocuk ve gençlerin camide yer almaması, vatandaşlar arasında eğitim sistemi ve gençlerin dini-manevi hayatla ilişkisi konusunda tartışma başlattı.

Sosyal medyada birçok vatandaş, geçmiş yıllarda ramazanın ilk cumasında öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini, son dönemde ise bu tablonun değiştiğini ifade etti.

Eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya odaklanmasının uzun vadede değer aktarımında zafiyete neden olabileceğini belirildi. Manevi eğitimin aile, okul ve toplum iş birliğiyle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken değerlendirmelerde, gençlerin cami ve benzeri sosyal alanlarla bağının korunmasının önemine vurgu yapıldı.