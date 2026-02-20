  • İSTANBUL
Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı

Sosyal medyada yapılan paylaşım eğitim sistemimizin bugün dahil hangi noktada olduğunu gösterdi.

Ramazan ayının ilk cuma namazında, bir camide dikkat çeken bir manzara yaşandı. Öğle saatlerinde saf tutan cemaat arasında tek bir öğrencinin dahi bulunmaması dikkat çekti. Özellikle ramazan ayının manevi atmosferine rağmen çocuk ve gençlerin camide yer almaması, vatandaşlar arasında eğitim sistemi ve gençlerin dini-manevi hayatla ilişkisi konusunda tartışma başlattı.

 

Sosyal medyada birçok vatandaş, geçmiş yıllarda ramazanın ilk cumasında öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini, son dönemde ise bu tablonun değiştiğini ifade etti.

Eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya odaklanmasının uzun vadede değer aktarımında zafiyete neden olabileceğini belirildi. Manevi eğitimin aile, okul ve toplum iş birliğiyle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken değerlendirmelerde, gençlerin cami ve benzeri sosyal alanlarla bağının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Cevdet küçük

Gençlerin olmadığı bir camide ,yarın kaybederiz. Allah cc hidayet eyle himaye eyle Amin inşallah

resat,

laikliğin tarifi devletin hertürlü inaç sahibine eşit davranması ,uygulaması ,milleti ve ülkeyi islamdan uzaklaştırmaktır ,,siz azınlıklardan devlet bizim çocuklarımızı kiliseden uzaklaştırıyor diye birşey duydunuzmu ??
