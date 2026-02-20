  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu! Fenerbahçe İngiliz Basınında alay konusu oldu! 'Pereira, bu ilk zaferini bir termos çayla kutladı' Yeni gün operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var Uyuşturucuyu batağından itiraflar! Telegram'dan sipariş ettim Çoğu bilmiyor: Emekliye o aktivite yılın her günü ücretsiz! Sudan ordusunun drone saldırısında 26 sivil katledildi! Görüldüğü kadar masum değil! Market rafları ıslak mendilden arındırılıyor
Spor Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var
Spor

Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Giresunspor’la bağlantılı oldukları öne sürülen 8 şüpheli Giresun’da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Giresunspor'da geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptıkları belirtilen Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal ve Tahsin Çoban gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde bazı karşılaşmalarla ilgili olarak rakip takımlar lehine bahis oynadıklarının tespit edildiği iddia edildi.

 

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

10 ilde "bahis ve şike" operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı
10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

Gündem

10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Gündem

Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

İstanbul'da uyuşturuşu operasyonu: 1 zanlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturuşu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

Yerel

İstanbul'da uyuşturuşu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı!

Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23