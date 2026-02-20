Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Giresunspor'da geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptıkları belirtilen Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal ve Tahsin Çoban gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde bazı karşılaşmalarla ilgili olarak rakip takımlar lehine bahis oynadıklarının tespit edildiği iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.