Vatandaşlardan geri dönüşüm projesine ilgi

Karaköprü Belediyesi’nin Şanlıurfa’da bir ilk olarak başlattığı sıfır atık geri dönüşüm projesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık 3 bin ton geri dönüştürülebilir atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Karaköprü Belediyesi tarafından önceki yıl Şanlıurfa’da bir ilk olarak başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ projesi ile Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçe genelinde bir geri kazanım seferberliği oluşturulurken, vatandaşlar da projeye önemli derecede destek verdiler.Proje kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede birçok noktaya geri dönüşüm ve atık yağ kutuları bırakılırken, anlaşmalı firma vatandaşların buraya bıraktıkları atıkları ve yağları toplayıp geri dönüşüme götürüyor. Bu şekilde hem çevrenin korunması hem de ilçe adına ekonomik kazanç sağlanması amaçlanıyor.Bugüne kadar projede yaklaşık 3 bin ton geri dönüştürülebilir atık ve 5 bin litre atık yağ toplanarak geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldığı öğrenildi.Bu sayının her geçen gün arttığı ve vatandaşların geri dönüşüm projesinden memnuniyet duydukları görülürken, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla noktaya geri dönüşüm ve atık yağ kutularının yerleştirileceği belirtildi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, geri dönüşüm projesine çok önem verdiklerini belirterek projenin daha yaygın hale gelmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Baydilli şunları söyledi: “Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimimiz tarafından bugüne kadar ilçede 300 adet üçlü metal ve 1000 adet plastik geri dönüşüm kutusu gerekli noktalara, eğitim ve kamu kurumları ile apartmanlara yerleştirildi. Bunun yanında 40 adet büyük kafes atık kutusu da caddelere yerleştirilerek vatandaşların dönüştürülebilir atıklarını burada toplamaları sağlandı. Ayrıca geri dönüşümle ilgili vatandaşı bilgilendirmek için eğitim çalışmalarımız var. İlçede merkez ve kırsal olmak üzere yaklaşık 80 okulda geri dönüşüm eğitimi verilirken yine merkez ve kırsalda yaklaşık bin ev hanımına geri dönüşümün önemi anlatıldı.Biz bu projeye çok önem veriyoruz ve daha kapsamlı hale getirmek için 2 milyon liralık hibe aldık. Bu hibeyi sadece geri dönüşümde kullanıp hem temiz bir çevreyi çocuklarımıza bırakmayı hem de geri dönüşümle ekonomik kazanç sağlamayı amaçlıyoruz. Bu projemize destek veren, geri dönüştürülebilir atıklarını atık kutularımıza atarak çevreyi koruyan değerli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma birimi sıfır atık geri dönüşüm projesini yeni dönemde genişleterek devam ettirecek.