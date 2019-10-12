Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Kilis'te faaliyet gösteren tatlıcı Yücel Çulhaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Fetih Suresi okutup, halka lokma tatlısı dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi, Fetih Suresi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dualar etti.

Çulhaoğlu, Mehmetçik cephede savaşırken kendilerinin boş durmasının yanlış olduğunu düşünerek böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Cephedeki asker için her zaman dua ettiklerini anlatan Çulhaoğlu, “Askerimize manevi destek olsun diye iş yerimiz de Mehmetçiklerimize ücretsiz tatlı ikramı da yapıyoruz. İkramlarımız operasyon bitene kadar da devam edecek." dedi.

Çulhaoğlu, Kilis halkı olarak operasyon bölgelerinde yaşayanları misafir etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yaklaşık bin kişilik lokma tatlısı dağıtıldı.

Kütahya’da pazarcı esnafı tezgahlarına Türk bayrağı asarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak şehitler için lokma ikramında bulunuldu.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahyalı esnaf olarak harekatı gönülden desteklediklerini söyledi.

Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odasınca yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Buradan haykırmak istiyorum, Türk askerimizin sonuna kadar yanındayız, destekçileriyiz. Allah onların yardımcıları olsun. Diyarbakır’da, HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarıma kavuşmak isteyen annelerin de destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zaman askerimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkma zamanı. 'Ben Türkiye vatandaşıyım' diyen herkesin Barış Pınarı Harekatı’na destek olmasını bekliyorum."

Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için pazar yerini Türk bayrakları ile süslediklerini ifade eden Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş da "Bugün Türk bayrağına sahip çıkmak ve ordumuzun başlatmış olduğu harekata destek olmak için buradayız. Yaklaşık 5 bin Türk bayrağımızı dağıttık. Harekat inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Eğer gerekirse pazarcı esnafı olarak sınıra gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi.