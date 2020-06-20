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Aktüel

Vatandaşlara psiko-sosyal destek verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen sel nedeni ile evlerini su basan vatandaşlara Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince psiko sosyal destek verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:42:12 -
Vatandaşlara psiko-sosyal destek verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen sel nedeni ile evlerini su basan vatandaşlara Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince psiko sosyal destek verildi.


Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında evlerini su basan vatandaşlara psiko sosyal destek çalışması başlattı. Sel felaketinin yoğun olarak yaşandığı Yazıpınar Mahallesi’nde ki evlerde çalışma yapan ekipler tek tek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara psiko sosyal destek veren ekipler, sel felaketinin meydana geldiği diğer bölgelerde de çalışma yürütecek.

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