Vatandaşlara konteynerler teslim ediliyor
Düzce'de yaşanan deprem sonrası depremzedelere geçici konteynerler tesis ediliyor.
Düzce'de yaşanan deprem sonrası depremzedelere geçici konteynerler tesis ediliyor.
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra evleri hasar gören vatandaşlar için geçici konteynerler tesis ediliyor. AFAD tarafından depremzedeler için toplam 260 konteynerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.
Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve AFAD Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede böyle bir imkan oluşturuldu. Devletimiz sağolsun." dedi.