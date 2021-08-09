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Sağlık Vatandaşlara 'aşı' çağrısı! 'Zararın sadece kendine değil tüm topluma'
Sağlık

Vatandaşlara 'aşı' çağrısı! 'Zararın sadece kendine değil tüm topluma'

Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, aşı tartışmalarına değinerek, "Hayatın tekrarı yok, inadı bırakıp aşı olun." çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:50:00 - 2021-08-09 21:04:35

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, aşı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uğurlu, aşı olmanın bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, "Zararın sadece kendine olsa, 'ne yapalım, bunu sen istedin' deriz. Ama zararın hastalığı bulaştırarak topluma oluyor." dedi.

Fatih Uğurlu, kendisinin de aşı olduğunu belirterek, "Hayatın tekrarı yok, inadı bırakıp aşı olun." çağrısı yaptı.

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