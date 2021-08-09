Vatandaşlara 'aşı' çağrısı! 'Zararın sadece kendine değil tüm topluma'

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Gazeteci Fatih Uğurlu, aşı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uğurlu, aşı olmanın bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, "Zararın sadece kendine olsa, 'ne yapalım, bunu sen istedin' deriz. Ama zararın hastalığı bulaştırarak topluma oluyor." dedi.

Fatih Uğurlu, kendisinin de aşı olduğunu belirterek, "Hayatın tekrarı yok, inadı bırakıp aşı olun." çağrısı yaptı.